Meloni va a cavallo? E Montanari la paragona al Duce: l'ultimo orrore del rettore

Al peggio non c'è mai fine. La riprova è Tomaso Montanari che vede il fascismo ovunque. Al rettore dell'Università per stranieri di Siena basta che Giorgia Meloni salga a cavallo, per vederci Mussolini. Tutto vero. Il premier venerdì a Verona ha partecipato alla 128ª edizione di Fieracavalli, la storica manifestazione internazionale dedicata al mondo equestre. Durante la visita, la leader di Fratelli d'Italia è salita in sella a un cavallo bianco, salutando il pubblico.

Ecco che il fango di Montanari è servito. Sul proprio profilo Instagram, lo storico dell'arte ha pubblicato un collage che affianca la foto della presidente del Consiglio a quella del Duce, anche lui ritratto su un cavallo bianco, con il braccio destro alzato. Ad accompagnare le immagini, una citazione di Piero Calamandrei: "Il fascismo, 'sempre a cavallo tra il delitto e il carnevale'".