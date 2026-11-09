Meloni va a cavallo? E Montanari la paragona al Duce: l'ultimo orrore del rettore

Al peggio non c'è mai fine. La riprova è Tomaso Montanari che vede il fascismo ovunque. Al rettore dell'Università per stranieri di Siena basta che Giorgia Meloni salga a cavallo, per vederci Mussolini. Tutto vero. Il premier venerdì a Verona ha partecipato alla 128ª edizione di Fieracavalli, la storica manifestazione internazionale dedicata al mondo equestre. Durante la visita, la leader di Fratelli d'Italia è salita in sella a un cavallo bianco, salutando il pubblico.
Ecco che il fango di Montanari è servito. Sul proprio profilo Instagram, lo storico dell'arte ha pubblicato un collage che affianca la foto della presidente del Consiglio a quella del Duce, anche lui ritratto su un cavallo bianco, con il braccio destro alzato. Ad accompagnare le immagini, una citazione di Piero Calamandrei: "Il fascismo, 'sempre a cavallo tra il delitto e il carnevale'".
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Già lo scorso primo maggio, dal palco del concertone di Taranto, il rettore aveva mostrato un altro collage che affiancava un manifesto elettorale della premier a una storica copertina della Domenica del Corriere raffigurante Mussolini. "Da Benito a Giorgia c’è un lungo filo nero, nerissimo, che si chiama fascismo", aveva detto Montanari prima di definire la visione della destra attuale "profondamente fascista nella sua ideologia". Insomma, Montanari non si smentisce mai.