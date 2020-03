Grande Fratello Vip, Marini e Fernanda inquietanti: "Energie negative", bordate ad Antonella Elia

Francesco Fredella 03 marzo 2020 a

Botta e risposta. Valeria Marini contro Antonella Elia. Tensione alle stelle. Anche in diretta al serale del Grande Fratello Vip non mancano le scintille e i colpi di scena. Wanda Nara mette in guardia la Marini: “E’ una strategia”. La lite tra Valeria e Antonella manda in tilt la casa intera e i suoi concorrenti. Tutto scoppia per colpa di una persona contesa dalle due donne: Aristide Malnati. Ma è solo un pretesto. Poi succede di tutto nei giorni scorsi: la Marini dà dell’indemoniata alla Elia. E viene rincarata la dose quando Antonella viene apostrofata come “bambola assassina” da Fernanda Lessa. Poi la Elia - che sembra vittima di bullismo - torna ad attaccare.

La casa non è un luogo arcadico dopo la lite furiosa tra Antonella e Valeria. Sossio cerca di far ragionare la Marini: “La stai provocando con il rosario in mano”. Ma a gamba tesa nella vicenda entra Fernanda Lessa, che aveva preso di mira Elia parlando (in modo assurdo) delle sue presunte energie negative. “Sono sensibile. Avverto energia negative”, precisa la Lessa. Signorini asfalta tutti: “Il destino di Mia Martini è iniziato così. Finitela: siamo nel 2020”.

Antonella, che chiede scusa per aver alzato le mani su Valeria, è la più provata. Tesa. Resta in silenzio. I toni sono esasperati. Signorini richiama tutti all’ordine.