Storie italiane, Wilma Goich sul piede di guerra contro Frida. Aria tesa in "Casa Vianella", ecco i messaggi

Ancora una volta Wilma Goich non fa sconti a Frida, moglie del suo ex marito Edoardo Vianello. E mostra i messaggi ricevuti, firmati con nome e cognome. Che la indispettiscono tantissimo. Negli studi di Storie italiane, il programma di Rai Uno di Eleonora Daniele, riferendosi a Frida tuona: “Vi sembra normale dire ti voglio bene e poi firmare il messaggio con nome e cognome? Io ho risposto che il bene è altra cosa, firmando Wilma Goich”.

La ruggine non va via. L’ex moglie di Vianello, storica cantante del duo che fece sognare tutti negli anni Sessanta, ce l’ha tanto contro Frida (che ha sposato il papà dei Vatussi vent’anni fa). Tutto nasce, o forse si è acutizzato, dopo la frase scomoda di Vianello in occasione dei suoi 80 anni. Alla festa-concerto in Campidoglio dice: “Ho la fortuna di avere con me due mogli”. Poi canta Frida, alla presenza di Wilma, un successo del famoso duo. Ma Edoardo rincara la dose quando dice: “I Vianella si rinnovano”. Questa frase fa scoppiare un vero caso. E la Goich tuona: “Non canterò più con Edoardo”. Lui, intanto, si smarca e non interviene nelle querelle. Wilma e Frida se ne dicono di tutti i colori. E va in scena lo scontro. Sembra sempre più lontana la pace tra le due donne.