Barbara d'Urso ha avuto una relazione con Pupo? L'indiscrezione al GF Vip, lei replica a Pomeriggio 5: "Piccolo uomo"

03 marzo 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip si è verificato un curioso siparietto con Pupo protagonista. Il noto cantautore nel corso delle puntate in diretta su Canale 5 ha più volte dichiarato di aver avuto una relazione con una donna molto famosa in Italia, ma non ha mai fatto il nome. Alfonso Signorini lo ha fatto al suo posto: Barbara d'Urso. Quest'ultima a Pomeriggio 5 ha deciso di replicare, cosa che non aveva mai fatto in precedenza: "Sui siti ci sono alcune dichiarazioni su una presunta storia che avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Naturalmente piccolo di età. Al Grande Fratello continua a raccontare di un'ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Io ci ho riso, non ho mai replicato, ma adesso basta".