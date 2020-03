Adriana Volpe e Denver al Grande Fratello Vip, il marito rompe il silenzio: "Ha scosso la mia sensibilità”, la lettera pubblica

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

Stavolta Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, non manda più messaggi sottintesi. Ma diretti e invia una lettera indirizzata a tutti i curiosi della vicenda Denver - Volpe e sul loro presunto flirt. “Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana”, tuona Parli.

Ma il vero colpo arriva quando parla di gossip. E dice: “Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente”. La Volpe in crisi con suo marito? Un giallo che s’infittisce.