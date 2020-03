Chi vuol essere milionario, il padre morto: crollo emotivo per Gerry Scotti

05 marzo 2020 a

Il momento delle lacrime, per Gerry Scotti. Siamo a Chi vuol essere milionario, l'ultima puntata in onda su Canale 5, ed ecco che il conduttore scoppia a piangere quando il concorrente parla del padre scomparso. Già, Gerry Scotti pensa al suo, di papà, e non riesce a trattenere la commozione. "“Credo che la commozione sia una delle più grandi caratteristiche dell'uomo e della donna. Spesso l'uomo la camuffa... e sbaglia. Commuovetevi!", afferma Scotti rivolgendosi al pubblico. Parole che sono state molto apprezzate sui social, che da sempre elogiano la spontanità di Gerry: "Come si fa a non amarlo?", si chiedevano i più.