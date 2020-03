Pomeriggio 5, Fabrizia De Andrè vuole rifarsi il seno dopo l'allattamento. Maria Teresa Ruta: "Guarda il mio"

06 marzo 2020 a

Rifarsi il seno. È il desiderio che Fabrizia De André ha espresso nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Motivo? La sorella di Francesca De Andrè, con cui ha rotto dopo il Grande Fratello, vuole riprendersi il fisico "provato" da gravidanza e allattamento del piccolo Riccardo, nato 2 anni fa. La modella si affida al professor Lorenzetti, uno degli esperti spesso ospiti della D'Urso,

"Ho voglia di rivedere il mio décolleté di nuovo florido", confida in studio la De Andrè. Risponde Maria Teresa Ruta, contraria al ritocchino: "Ma sei splendida, perché ricorrere al bisturi? Il décolleté ritornerà: anche io ho allattato i miei figli e sono tornata alla normalità una volta smesso”, La De André non cambia idea: ha già fissato l’appuntamento per l'intervento chirurgico, il prossimo venerdì. Probabile che il nuovo seno debutti in tv proprio da Carmelita.