Ballando con le Stelle, annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: chi c'è tra i concorrenti

Milly Carlucci ha vuotato il sacco sulla nuova concorrente di Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato durante il programma Italia sì, dove la Carlucci in collegamento ha fatto il nome di Vittoria Schisano (ospite lei nello studio di Marco Liorni). L’attrice si va ad aggiungere a Barbara Bouchet e Rosalinda Celentano, il pugile Daniele Scardina, l’attore Gilles Roca, il pittore Antonio Maria Catalani, mentre il resto dei partecipanti è ancora un mistero. Vittoria è nata in Campania come Giuseppe. L'attrice infatti si è dovuta sottoporre a ben quattro operazioni per diventare a tutti gli effetti una donna. Come lei stessa ha sempre sognato.