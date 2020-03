Live-Non è la D'Urso, “Quella volta in taxi, con le parti intime...”: il dettaglio hot dietro la lite tra la Marini e la Elia

Francesco Fredella 09 marzo 2020 a

Tutto per un uomo. Adesso i motivi della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini potrebbero avere un contorno più chiaro: la Elia, negli anni Novanta, era fidanzata con Marco Senise. Ed è proprio lui, ex volto di Forum, il motivo dei rapporti così tesi. Un giorno di tanti anni fa Marco viene paparazzato con la Marini. Ed è da quel momento che scoppia un vero caso mediatico sui rotocalchi. In studio al Live Marco racconta tutta la verità sulla sua storia d’amore con la Elia. Ad un certo momento spunta un particolare hot di un viaggio a New York tra Marco e Antonella dove un tassista è alla guida con le parti intime ben in mostra (come racconta Senise in diretta lasciando senza fiato tutti).

La notizia choc, però, arriva quando Marco dice di aver incontrato la Marini in un ristorante romano (tanti anni fa) mentre è con la Elia. “Valeria mi guardava e si leccava le labbra. Antonella era lì, ma non senza accorgersene”. Il colpo di scena? Quando Marco svela di aver flirtato pure con la Marini dopo la Elia. Quelle foto al Bagaglino tra Marco e Valeria mandano in delirio laElia. Scoppia un vero caso. Clamoroso. Che ancora oggi continua.