Grande Fratello Vip, puntata a rischio. Voci da Mediaset: Alfonso Signorini conduce dall'albergo? I fan spingono per una sostituta

Il Grande Fratello Vip è stato recentemente prolungato e dovrebbe andare in onda fino al 27 aprile. Il condizionale però è d’obbligo perché, nonostante i concorrenti siano informati riguardo all’emergenza coronavirus, Mediaset sta adeguando i palinsesti in base a quello che sta succedendo in Italia. E infatti sono stati sospesi temporaneamente programmi del calibro di Domenica Live, Verissimo e CR4-La Repubblica delle Donne: al loro posto verranno mandati approfondimenti in diretta su temi di cronaca e attualità.

Stando all’indiscrezione di Davide Maggio, Mediaset sta valutando cosa fare con il GF Vip: banalmente, con tanta gente (e soprattutto giovani) a casa i dati della diretta dalla casa sono destinati a salire ulteriormente, ed è quindi difficile a rinunciare un programma che può ancora crescere dal punto di vista degli ascolti. Il problema principale al momento sembra legato però alla puntata, con la prossima in programma mercoledì 11 marzo: addirittura secondo Davide Maggi si starebbe pensando di far condurre Alfonso Signorini - che si trova a Milano - dall’albergo in cui alloggia. Ma non è escluso che la puntata possa saltare, anche se molti fan del programma preferirebbero tramutare in un’occasione tali circostanze, cambiando Signorini con un conduttore d’emergenza: magari l'amatissima Alessia Marcuzzi, che è residente a Roma e conosce perfettamente le dinamiche del GF.