Share, ascolti da record: il coronavirus non lascia alternative alla tv

10 marzo 2020 a

Ascolti da record per la tv italiana in periodo coronavirus. Lunedì 9 marzo si è registrato un dato clamoroso: ben 29,2 milioni di italiani erano davanti al grande schermo dalle 20.30 alle 23. Nello specifico, il Commissario Montalbano, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato quasi 9 milioni e 400 mila spettatori, pari al 39 per cento di share. A ottenere altrettanto successo, l'edizione straordinaria del Tg1, che ha informato 10 milioni e 780 mila spettatori con il 34,4 per cento di ascolti. Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha invece registrato oltre 4 milioni e 380 mila (14 per cento). Al centro di entrambi il discorso di Giuseppe Conte per far fronte all'emergenza.

Hanno giovato delle cifre positive anche Tg2 Post con 2 milioni e il 6,6 per cento e Stasera Italia Speciale Coronavirus, in onda su rete 4, con oltre 2,3 milioni e l’8,5 per cento di share. Per la fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti Il Ritorno hanno ottenuto 6,9 milioni di telespettatori e il 22,7 per cento di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5,1 milioni e 16,9. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha sfiorato i 6 milioni (24,5 per cento). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,5 milioni con il 19 per cento di share. In seconda serata su Rai1 Frontiere 23,9 e Tiki Taka 7,6%. Insomma, una serata proficua. Merito, forse, delle restrizioni che l'emergenza impone. Tra queste l'obbligo di stare in casa.