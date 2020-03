Gemma Galgani paga per il coronavirus, Maria De Filippi sospende Uomini e donne e conferma Amici

13 marzo 2020 a

Alla fine è Gemma Galgani a pagare per il coronavirus. Stiamo parlando di palinsesti tv, ovviamente, e da Mediaset ufficializzano la sospensione di Uomini e donne, sia per il Trono classico sia per il Trono Over, di cui la Dama di Torino è indiscussa primadonna. La decisione di Maria De Filippi è legata, ovviamente, all'emergenza per l'epidemia che sta sconvolgendo l'Italia. Impossibile portare i cavalieri e le dame in studio.

Dal 23 marzo, al posto dello storico show di Maria De Filippi, andranno in onda dei film in attesa che si possano riprendere le registrazioni. Secondo Bubino Blog, sempre molto ben informato, Canale 5 trasmetterà alcuni "classici" della tv del pomeriggio come Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore. Andrà regolarmente in onda fino alla fine, invece, l'altro show della De Filippi, Amici, in quanto i protagonisti sono tutti a Roma e con misure di sicurezza più facili da mantenere.