Grande Fratello Vip, lacrime e orgoglio: inno di Mameli dai balconi, cantano anche i concorrenti

Al Grande Fratello Vip i concorrenti vivono un momento molto toccante. Avvisati dagli autori dell’iniziativa dei flash mob che gli italiani organizzano dai balconi di casa per stare uniti durante l’emergenza coronavirus, Adriana Volpe e gli altri inquilini escono fuori in giardino e partecipano con grande trasporto. Sulle note di “Roma nun fa’ la stupida stasera” in molti si commuovono sinceramente. Poi parte l’inno di Mameli e tutti portano la mano al cuore e cantano a squarciagola. Nonostante siano visibilmente scossi per la situazione che l'Italia sta vivendo e per il fatto di non poter avere il quadro completo della situazione stando all'interno della casa, i concorrenti per ora stanno trasmettendo messaggi positivi e soprattutto stanno intrattenendo tanti spettatori che passano il tempo guardando la diretta del reality.