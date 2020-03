C'è posta per te, Gianluca tradisce Serena con la ragazzina? Impensabile frase della De Filippi, scatta la rivolta

15 marzo 2020 a

Una vicenda controversa a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 14 marzo. I protagonisti Gianluca e Serena, coppia di Palermo di mezza età con un matrimonio alle spalle durato 10 anni. L'invito è arrivato da parte di lui: in ginocchio dopo averla tradita più volte. Episodi brutti, gravi: Gianluca tradiva la moglie con una 19enne, con la quale in sei mesi ha speso 50mila euro, dilapidando parte dei risparmi della famiglia.

Serena racconta di averlo inizialmente perdonato, solo che lui le ha messo le corna ancora: "Ha speso 50mila euro in sei mesi tra case, resort, regali e altro con lei. Lui aveva perso totalmente il cervello per questa ragazzina", rimarca Serena. E ancora. "Ho scoperto che lei aveva compagnie particolari e una storia con un’altra persona, gli stava insieme solo per soldi. Lei lo seguiva, ovunque, io non potevo avendo due figli e una casa da mandare avanti. Lui mi ha fatto passare per una pazza, mi ha fatto vivere un incubo".

Ed in tutto ciò, la De Filippi ad un certo punto ha commentato: "Forse lui ha semplicemente avuto una crisi di mezza età". Frase che non è passata inosservata sui social: in molti hanno criticato la conduttrice. Sorprendente anche il finale, con Serena che di fatto ha perdonato il traditore seriale: "Mio figlio non si merita una famiglia divisa perché lui è un imb…lle. In cuor mio, anche se ho mandato una lettera all’avvocato per la separazione, so che l’avrei perdonato". Cala il sipario, vince l'amore (forse).