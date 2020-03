Pomeriggio 5, Gigi Finizio da lacrime: al balcone, la performance che commuove anche Barbara D'Urso

17 marzo 2020 a

Canta e incanta. Gigi Finizio, neomelodico doc, canta al balcone la sua Amore Amaro in diretta a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Ed è subito boom sui social. Da giorni la d’Urso ha dato il via ad un’iniziativa del tutto nuova con interi quartieri dell’Italia in quarantena che canta alla finestra. "Dedico questo brano a tutte le mamme e ai nonni che sono lontani dai figli e dai nipoti", ha raccontato il cantante partenopeo in diretta a Pomeriggio 5. Napoli, in via San Pasquale, ha applaudito Gigi Finizio con le lacrime d’emozione agli occhi. Tantissime le persone affacciate, in via San Pasquale, che hanno cantato e applaudito al cantautore. Ma dopo aver intonato Amore Amaro, Barbara d'Urso ha chiesto a Gigi Finizio un'altra canzone. Un vero cavallo di battaglia. Indovinate quale? 'O surdato 'nnamurato. Logico.

