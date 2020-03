Striscia la notizia, un Morgan "inedito": "Coronavirus, io resto a casa, ma quale? E Bugo dov'è?"

17 marzo 2020 a

Un "inedito" Morgan, stasera 17 marzo, a Striscia la notizia, su Canale 5, racconta dove sta trascorrendo questi giorni di forzata clausura a causa del coronavirus dopo aver subito lo sfratto dalla sua casa: "Mi tocca fare il tour dei negozi di alimentari altrimenti non so dove dormire. Ieri ho dormito tra una baguette e tre panini all’olio". Inoltre, l’artista intona per Striscia una nuova versione della canzone sanremese dedicata a Bugo: "Le brutte sanzioni dell’amministrazione se ti beccano in giro da mattina a sera. Ringrazia chi ti ha messo in questa casa. Ora rientra, però stammi a un metro perché ci sono anch’io". (La versione integrale del Deepfake di Morgan si può vedere sul sito di Striscia la notizia).