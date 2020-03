Coronavirus, Enrico Mentana e il fuori programma al TgLa7: "Chiedo scusa per le immagini di repertorio"

23 marzo 2020 a

a

a

Enrico Mentana conduce la consueta edizione delle 20 del TgLa7, ma da quando è scoppiata l’epidemia da coronavirus molto è cambiato. E allora il direttore si concede un piccolo fuori programma quando sente il dovere di chiedere scusa ai telespettatori per alcune immagini di repertorio usate nei servizi del Tg in cui si vedono assembramenti e varie contravvenzioni alle misure restrittive attualmente in vigore. D’altronde l’emergenza condiziona anche il lavoro di tutte le redazioni e probabilmente Mentana non aveva neanche bisogno di dover fare quella precisazione, ma ha sentito il dovere di farla: “Chiedo scusa, da un lato ci vorrebbe maggior cura da parte nostra, dall’altro spero che comprendiate la situazione”.