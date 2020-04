Giancarlo Magalli, impensabile mano tesa ad Adriana Volpe: "Chiariamoci, il tribunale non serve"

Francesco Fredella 03 aprile 2020 a

Giancarlo Magalli vuole far pace con Adriana Volpe. Basta rancori. Basta liti. Ma tra loro, dopo anni e anni di lavoro fianco a fianco, tutto è precipitato all’improvviso. Una lite furiosa in diretta, con le scuse di Giancarlo nei confronti della Volpe. Che, però, ha portato avanti la sua battaglia in tribunale. Ora più che mai Magalli sente la necessità di chiarire tutto con la sua ex collega. Al settimanale Oggi ha raccontato: “Perché non chiariamo io e lei? Io vorrei chiudere la vicenda. È successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi mesi. Perché trascinarci in tribunale? In ogni caso so che sta vivendo un momento difficile”. Il primo passo Magalli l’ha fatto. La Volpe tornerà sui propri passi? Per adesso Adriana tornerà al Gf vip per la finalissima di mercoledì 8 aprile. Ovviamente sarà in collegamento da casa

