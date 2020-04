Amici, Al Bano e la bugia di Romina sull'ultimo bacio: "Dobbiamo proprio dirlo?", gelo in studio

Francesco Fredella 04 aprile 2020 a

Romina Power rispolvera ad Amici una vecchia battuta. Repertorio non aggiornato della cantante che, quando Maria De Filippi chiede dell’ultimo bacio, entra a gamba tesa. Ecco i fatti. A quando risale l’ultimo bacio? Al Bano risponde: “È passato tanto tempo”. La sua ex moglie risponde a tono: “Ci siamo baciati dietro le quinte poco fa”. Ma Carrisi, sincero come sempre, rimarca: “Dobbiamo proprio dire questa bugia?”. Una doccia fredda in studio per la Power, che sembra aver fatto un vero tranello al suo ex marito. Che, in questi giorni, sta trascorrendo la quarantena insieme a Loredana Lecciso. E sul settimanale Nuovo viene dedicata una copertina ad Al Bano e Loredana uniti più che mai che conferma questa tesi.

La frecciatina della Power non sarebbe stata gradita dal popolo dei social, che ha attaccato l’ex moglie di Al Bano. “Un commento inutile che avrebbe potuto risparmiare”, scrive un utente. “La battuta sul bacio è vecchissima, basta con le frecciatine alla Lecciso”, commenta un altro fan di Al Bano e Loredana. Ma come mai la Power decide di stuzzicare la Lecciso con la storia del bacio? A quanto pare Carrisi ha sempre difeso la propria privacy, soprattutto quella più intima. E quindi perché la Power ha deciso di approfittare del serale di Amici per sfoderare un’altra delle sue battute, che mettono in difficoltà il cantante? Per la verità Al Bano ha risposto a tono. Palla al centro. Anzi 1-0 per lui.