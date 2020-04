Mara Venier, Domenica In e il coronavirus: "Per ora va avanti, ma siamo pronti a fermarci. Sono tesissima e tempo per mio marito"

04 aprile 2020 a

"Dormo poco e male". Mara Venier sta vivendo con ansia l'emergenza coronavirus, in casa e a lavoro, negli studi di Domenica In. "Io ho tanta paura: per me e forse ancora di più per mio marito, la sola persona al mio fianco in questo momento". Qualche tempo fa, ricorda la conduttrice al settimanale DiPiù, Nicola Carraro ha avuto problemi di salute: "Si è ripreso, ma comunque è vulnerabile".

E lei? "Mi capita di svegliarmi a orari assurdi, tesa come una corda di violino. Poi, guardo Nicola al mio fianco e mi tranquillizzo perché penso alle parole che lui mi ripete sempre. Lui dice: Passerà, sarà lunga, ma passerà. Provo un senso di ristoro e cerco di riposare ancora un po'". Anche Domenica In ne sta risentendo, soprattutto come clima: "Per ora il programma va avanti, ma sono pronta a fermarmi se ci sarà la necessità. In ogni caso lavoriamo in sicurezza". Nessuna riunione settimanale tra gli autori, la stessa Mara arriva negli studi domenica mattina, poche ore prima della diretta: "Non ci sono truccatrici e parrucchieri, faccio tutto da sola, a casa mia, prima di uscire".