Verissimo, Andrea Damante e Giulia De Lellis: è subito giallo. Avete notato che....

I Damellis ci riprovano. Arrivano in tv, a Verissimo, ma i fan restano a bocca asciutta. Nessuna apparizione insieme. Andrea Damante e Giulia De Lellis restano separati nel corso della trasmissione di Silvia Toffanin con due video. Insomma, sembrerebbe una “manovra” per dribblare il Covid-19, quindi rispettando le distanze di sicurezza. Ma c’è un vero e proprio giallo. Sono tornati insieme? Una fonte segreta ci dice sì. E allora come mai non si sono fatti vedere insieme a Verissimo? “Semplicemente perché sono distanti l’uno dall’altra”, racconta una gola profonda.

L’indiscrezione che parla di un ritorno di fiamma tra loro sarebbe supportata anche da alcune foto di un mese e mezzo fa in cui i due si trovavano in una casa sul litorale romano (probabilmente della De Lellis). I diretti interessati non hanno mai smentito la notizia. Ma Giulia, subito dopo, ha annunciato di aver mollato Iannone. Che è corso da lei per cercare di rimediare il duro colpo. Nulla di fatto. Giulia ha detto no, salutandolo una volta per sempre. A braccia aperte l’ha accolta Andrea. Come dire: un Damante è per sempre.

