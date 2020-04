Rai, Marco Liorni sempre più in alto: voci sul prossimo impegno, coronavirus permettendo

15 aprile 2020 a

Voci in Rai sul futuro di Marco Liorni, sempre più sulla cresta dell'onda e impegnato fino al prossimo 30 maggio con la conduzione dI Italia Sì. Se l'emergenza coronavirus lo consentirà, Viale Mazzini vuole affidargli la conduzione di Reazione a Catena, il game-show preserale in palinsesto la prossima estate. Conferma, insomma, per Liorni, che aveva guidato il programma anche lo scorso anno. Italia Oggi rivela che il casting della trasmissione sta venendo realizzato online, così come si sta studiando un modo per mantenere la distanza di sicurezza tra concorrenti e conduttore. Insomma, la macchina organizzativa della Rai si è già avviata. A Viale Mazzini, infatti, non possono fare a meno di un "must" come Reazione a Catena.

