Striscia la Notizia corrosiva contro Lucia Azzolina: "Fa ridere allo stesso modo", grillina sistemata

In seguito alle ultime apparizioni televisiva di Lucia Azzolina - il ministro dell'Istruzione grillino che impazza ovunque nel tentativo di spiegare che ne sarà della scuola ai tempi del coronavirus - il tam-tam impazzito è montato online: la Azzolina è la sosia di Sabina Guzzanti. E in effetti la somiglianza è clamorosa: non soltanto per il volto, ma anche per come la grillina si muove e sorride. Insomma, sembrano separate alla nascita. E della curiosa vicenda se ne è occupata anche Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 15 aprile. Un servizio durante il quale uno sferzante Gerry Scotti, commentando la somiglianza con la Guzzanti, dell'Azzolina diceva: "Stessi occhi e stesso sorriso. E anche la stessa capacità di far ridere". Tranchant.

Striscia, lo sfottò all'Azzolina: il video

