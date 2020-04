Amici, spunta una foto pazzesca: Francesca Tocca e Valentin... poi il mistero

Francesco Fredella 17 aprile 2020 a

Adesso potrebbero non essere più amici. Per Valentin e Francesca Tocca (l’allievo ballerino di Amici di Maria De Filippi e la sua insegnante) sarebbe calato il gelo. Ormai da giorni. Di loro si è parlato molto durante l’ultima edizione del talent dopo il presunto flirt, che ha alzato un polverone nell’edizione 2020. La Tocca è sposata con Raimondo Todaro (il ballerino di Milly Carlucci), che non ha mai ufficializzato una crisi matrimoniale. È stato Valentin, tempo fa, in un post di fuoco ad annunciare la storia con la sua professoressa senza tralasciare ogni dettaglio. Ovviamente tutto alla luce dei follower.

Adesso i due non si seguono più su Instagram. Ma ieri sera è arrivato il colpo di scena: la Tocca ha pubblicato alcune foto con il suo allievo Valentin (durante le coreografie di Amici). Una vera e propria operazione rewind. Poi ha rimosso tutto, forse dopo essere stata attaccata dai follower. Una pioggia di critiche che già nei giorno scorsi ha mandato in fibrillazione la Tocca.

