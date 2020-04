Massimo Giletti, sfogo a Non è l'Arena: "Questa mappa grida vendetta, buttano i soldi così"

20 aprile 2020 a

"Miliardi di lire buttati". Massimo Giletti punta il dito contro "la malagestione politica" della sanità al Sud: "Non si può sempre dire colpa dello Stato, se al Sud si buttano i soldi così". Nello studio di Non è l'Arena, alle spalle del conduttore, appare la mappa delle strutture sanitarie create e mai aperte in Calabria: "Qualcuna di queste viene usata come ambulatorio, capite?".

Davanti alle immagini stilizzate degli ospedali fantasma che punteggiano la regione (ma il discorso potrebbe benissimo essere allargato a gran parte del Mezzogiorno italiano), Giletti chiama direttamente in causa gli amministratori locali e allarga le braccia. "Questa roba grida vendetta".

