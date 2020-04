Domenica In, clamoroso sfogo di Mara Venier contro il governo: "Non si capisce una mazza, ansia, confusione. Avanti così..."

20 aprile 2020 a

Una inattesa e clamorosa assenza a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 il 19 aprile. Un'assenza che la conduttrice ha rivelato all'inizio della puntata, quella di Stefano Magnanesi, il direttore d'orchestra: "Stefano non c'è, sta bene ma lui vive a Campagnano Romano fuori Roma. Da ieri è zona rossa, nessuno ouò entrare e può uscire. E anche lui deve rispettare le direttive, appena si potrà ricominciare ci abbracceremo forte forte", ha spiegato la Venier. Insomma, il direttore d'orchestra rimasto bloccato nella zona rossa. E poco dopo, nel corso di un collegamento con Christian De Sica, ecco che Zia Mara si è spesa in un appello al governo, con accenti un poco polemici: "Se ci fermiamo è un macello, non siamo inutili, speriamo si possa riprendere il primo possibile, ci sono persone che lavorare dietro le quinte, con noi... Parlano troppe persone, non si capisce una mazza, ci sono troppi esperti... Bisognerebbe farci capire quello che succede, mascherine, non mascherine. Non si capisce più niente, la gente entra in ansia, c'è una confusione...", ha concluso la Venier. Insomma, anche un'insospettabile come lei ha qualcosa da ridire a questo esecutivo...

