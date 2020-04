Grande Fratello Vip, Sossio Aruta a nudo: "Sì, è il mio sogno da sempre". Appello a Mediaset?

21 aprile 2020 a

Sossio Aruta è diventato uomo da reality. O forse lo è sempre stato, a partire da Campioni con il mitico Cervia allenato da Ciccio Graziani. Dopo essere stato tra i finalisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Sossio ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato di avere nel mirino un altro programma targato Mediaset. “Il mio sogno ammetto che è l’Isola dei famosi - ha confidato Aruta - quel programma è un mio pallino da sempre. Poi un futuro ancora nel calcio. C’è sempre quel traguardo del giocare a 50 anni. Poi mi piacerebbe allenare, ma forse meglio fare l’opinionista in tv, l’inviato nei campi”. Partecipare all’Isola sarebbe quasi come chiudere un cerchio: Sossio è già stato anche a Uomini e Donne ed a Temptation Island, manca solo l’esperienza da naufrago.

