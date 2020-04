Bruno Vespa, scacco matto: a Porta a Porta il "duello" tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca

21 aprile 2020 a

a

a

Porta a Porta sempre al passo con i tempi. Nella terza Camera dello Stato si sfideranno a colpi di botta e risposta Attilio Fontana e Vincenzo De Luca. Bruno Vespa infatti ospiterà su Raiuno questa sera, martedì 21 aprile, i due governatori al centro della polemica in piena emergenza coronavirus. Il motivo? Il presidente della Regione Lombardia ha promesso di riaprire tutto dopo il 4 maggio, una scelta ponderata per evitare un'irreparabile crisi economica. Dall'altra parte però il governatore della Campania ha replicato di voler "chiudere i confini" a veneti, lombardi e chi più ne ha più ne metta, per evitare contagi al Sud. Ne vedremo delle belle, dunque. Ovviamente da Vespa i due dovranno attenersi alle regole del governo sul Covid-19 e presenziare al programma in collegamento.

Live-Non è la D'Urso batte Fazio e Giletti: speciale coronavirus, gli ascolti premiano Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.