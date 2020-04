Temptation Island Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne si candida per la terza edizione

23 aprile 2020 a

In attesa dei futuri sviluppi dell’epidemia da coronavirus, Mediaset è intenzionata ad andare avanti con le nuove edizioni di Temptation Island. La messa in onda dovrebbe essere prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma al momento non ci sono certezze. Per quanto riguarda la terza edizione di Temptation Island Vip, tramite il settimanale Chi è arrivata la candidatura di Giulia Cavaglià e Francesco Sole. “Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo - ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne - se no non ci starei assieme. Al contempo mi farebbe stare male l’assenza, non poterlo toccare, vederlo tramite uno schermo quando so che è a 200 metri da me. Però lo farei, chi lo sa - ha chiosato Giulia - mai dire mai”.

