Storie Italiane, la vedova Pavarotti: "Perché era la nostra bandiera"

Nella casa di Luciano Pavarotti, l’uomo che ha portato ovunque il nostro tricolore. Sempre con orgoglio. Lo ricorda Nicoletta Mantovani, vedova del tenore scomparso nel 2007, in collegamento con Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai 1. “Luciano ha portato l’Italia nel mondo. In questi gironi mi fa piacere che il messaggio di speranza è affidato alla sua voce con molti video virali”, racconta la Mantovani.

“Sono stata fortunata, ho condiviso con lui mesi bellissimi. Luciano ha sempre avuto un grande amore per l’Italia e in questi giorni sono contenta che il messaggio di speranza sia affidato proprio alla sua voce grazie ai video virali circolanti”, racconta ancora la vedova di Pavarotti. La Daniele manda in onda i filmati più belli di una vita ricca di soddisfazioni: un duetto con Renato Zero, al Pavarotti & Friends del 1999. “Ho i brividi”, dice la giornalista padovana. Stessa sensazione avvertita a casa quando la voce inconfondibile di Luciano rompe il silenzio della quarantena. “Io penso che una delle sue grandi peculiarità era proprio quella di far emozionare le persone, riusciva ad arrivare al cuore della gente perchè era una persona vera, umile, mai in competizione con gli altri ma sempre con se stesso. Ha sempre cantato per onorare il talento, mai per essere famoso”, dice Nicoletta.

Domani sera, venerdì 24 aprile, su Rai 1 andrà in onda un documentario sul tenore di Modena con tantissime immagini inedite. “Racconta tutta la sua vita, racconta l’Italia del dopo guerra, un’Italia che aveva voglia di ricominciare, e spero che si dimostri così anche l’Italia di adesso - precisa Nicoletta. Penso che questo documento possa essere di ispirazione. Luciano era talmente immenso, era la nostra bandiera, continua ad esserlo in tutto il mondo, lui ha sempre cercato di spingere l’Italia al più possibile anche come immagine all’estero, prenderla per mano”.

