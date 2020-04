Morgan, supercachet in Mediaset: indiscreto, 50mila euro dopo Sanremo per ogni ospitata

24 aprile 2020 a

Sanremo 2020 è stato un grande successo, ma l’argomento relativo al Festival che si è trascinato più a lungo è sicuramente la clamorosa lite tra Morgan e Bugo. Quest’ultimo ha lasciato il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione, dopo che il fondatore dei Bluvertigo lo ha insultato cambiando il testo della canzone. “Le brutte intenzioni, la maleducazione”, strofe che hanno dominato i social per settimane, visto che i due artisti sono stati ospitati in tante trasmissioni televisive. In particolare Morgan è diventato molto gettonato a Mediaset, dove ha messo in piedi un paio di spettacoli niente male con l’appoggio di Barbara d’Urso e dei suoi programmi. Secondo l’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia, Morgan avrebbe intascato circa 50mila euro per ogni presenza in studio, un supercachet in parte giustificato dall’impennata di popolarità dell’artista dopo Sanremo, anche se non per la musica.

