Live-Non è la d'Urso, Valeria Marini ha trovato l'uomo della sua vita: presentazione in pompa magna

27 aprile 2020 a

a

a

Adesso è felice. Valeria Marini ha trovato l’uomo della sua vita: Gianluigi Martino. Al Live-Non è la d’Urso lo presenta in pompa magna. “L’ho conosciuto per lavoro. Poi da cosa nasce cosa. Avevo chiuso le porte del mio cuore”, dice la Marini. Il suo fidanzato racconta del primo bacio: “Certo che lo ricordo. Tornavamo da una festa di un amico e l’ho baciata nel portone di casa quando l’ho riaccompagnata. C’era attrazione fisica, ma non solo quello qualcosa che andava oltre“.

Insomma, sembra vero amore. E lo ribadisce anche Valeria. “Ci vogliamo bene e abbiamo passato la quarantena insieme. Mia madre l’ha conosciuto, con ovviamente le regole del periodo e le piace davvero moltissimo”, racconta la Marini. Che parla anche del suo rapporto con mamma Gianna. “C’è stato un momento di allontanamento per mesi. Io l’ho rispettato. Non ci siamo parlate”, racconta Valeria. “Ero disperata. Poi ci siamo riavvicinate, la mamma è la mamma”. Adesso per Valeria - reduce dal Grande Fratello Vip e dallo spettacolo del Bagaglino (prima dello stop per il Coronavirus) - è un momento ricco di soddisfazioni. Valeria è in prima linea anche con la solidarietà per l’emergenza Covid-19.

"Quando torneranno i concerti?". Artisti compatti dalla d'Urso: Conte alle strette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.