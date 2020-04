Yari Carrisi, "la D'Urso deve morire"? Roberto Alessi: "Dopo questa atrocità ti resta solo una cosa da fare"

Roberto Alessi 26 aprile 2020 a

Scusate, ma parto con una lettera aperta a Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power che ne ha fatta una così grossa, che mi ha lasciato senza fiato. Leggete, e spero che legga anche lui.

Caro Yari, quando ho letto la tua storia su Instagram sono rimasto rimbambito : «Barbara d'Urso deve morire", e sotto c'era pure scritto il commento di un idiota: "Hai ragione! Ok"». Mi sembra impossibile che autore di questa atrocità sia un ragazzo come te, che io ho sempre considerato un bravissimo ragazzo: Yari Carrisi, figlio di un amico come Al Bano, figlio di Romina Power, che ora è sempre con te visto che stai passando la quarantena con la mamma nella sua casa di Cellino San Marco, nella tenuta di papà. Sei sempre stato un ragazzo semplice, gentile, molto a modo, molto educato, un animo nobile ed è per questo che quel tuo «Barbara d'Urso deve morire» non mi sembra una cosa da te. A un'amica del papà, poi. Oltretutto quel messaggio seguiva di un paio d'ore a un bellissimo servizio in Tv che Barbara aveva dedicato a suo padre, legato alla notizia, data proprio da Al Bano, che lui e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia.

Come possibile che un ragazzo, che peraltro ha 47 anni e non può più essere considerato tale, abbia potuto scrivere una cosa del genere? Conosco Barbara D'Urso, ad alcuni è simpatica ad altri molto meno, però una cosa così grave non passa neanche con la peggiore delle persone che si possano incontrare sul nostro cammino e Barbara, credimi è una persona per bene. Poi mi sono arrivati i tuoi messaggii, uno di questi poi lo hai pubblicato anche sul suo Instagram. Hai scritto: «Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso». E non potevi scrivere così?

Yari caro, c' è un modo molto semplice per rendere un programma non dannoso: cambiare canale. E questo tu lo sai molto bene, visto che anche tu in passato hai lavorato in tv e proprio per Barbara d'Urso, ed eri pure bravo: lei ti ha voluto come inviato con Francesca De André al festival di Sanremo e sempre insieme a Francesca hai realizzato un servizio proprio a Cellino. E che fai? Sputi nel piatto dove hai mangiato? Mi spiace, poi, che tutto questo avrà creato un fortissimo imbarazzo a tuo padre di cui io sono molto amico (e lo è pure la d' Urso), e sicuramente lo stesso imbarazzo lo avrai creato a tua madre Romina Power, che essendo anche una collega di Barbara d' Urso, non come cantante, ma come conduttrice televisiva, sarà rimasta ovviamente scossa da un post così violento.

Te l' ho già detto: chiedi scusa, capita nella vita di scrivere o di dire delle scemenze. È capitato anche a me, e dopo aver chiesto scusa mi sono sentito anche meglio, succederà anche a te. Ti voglio bene, nel senso vero: ti auguro ogni bene. Un abbraccio, tuo Roberto Alessi.

