Alessandro Sallusti a Otto e mezzo sulla Fase 2: "Sapete qual è la differenza tra Italia, Germania e Francia?"

"Sapete qual è la differenza tra Italia, Germania e Francia?". Alessandro Sallusti discute con Marco Travaglio e Lilli Gruber di Fase 2 a Otto e mezzo, e di fronte al premier Giuseppe Conte che rivendica una giusta cautela per le riaperture, a fronte dei ripensamenti di Macron e Merkel, il direttore del Giornale ricorda una semplice verità: "Germania e Francia possono permettersi di aprire e poi tornare sui loro passi perché nel frattempo la gente ha ricevuto cash, sui propri correnti, i soldi necessari per vivere e non come in Italia, tramite Inps e giri strani. Qui c'è il rischio che la gente muoia di fame! Non dobbiamo riaprire incondizionatamente, ma permettere di farlo a chi può garantire di lavorare in totale sicurezza".

A Travaglio che chiede dove metteremmo i contagiati in caso di ondata di ritorno di coronavirus, Sallusti risponde secco: "Per esempio nell'ospedale di Rho, costruito a tempo di record, e che il direttore del Fatto quotidiano considera solo uno spreco di soldi".

