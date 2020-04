Amici Speciali, Andreas Muller con Maria De Filippi. E nell'attesa...

Francesco Fredella 29 aprile 2020 a

Non è più un’indiscrezione: Andreas Muller sarà ad Amici speciali, il nuovo format di Maria De Filippi che è ai nastri di partenza. Dalle indiscrezioni si sa che nel nuovo programma non ci saranno eliminazioni, ma solo una classifica finale. Andreas è uno dei più attesi. E aggiorna i fan con una serie di video che scandiscono la sua vita. Piena di sacrifici.

Al serale, prima dell’infortunio, il direttore Peparini gli disse: “Hai qualcosa al di là della danza, c’è una cosa in te che è importante: hai avuto l’umiltà e il coraggio di ripresentarti, di riniziare, di ritornare qua e a prescindere dall’esibizione penso che questa maglietta te la meriti più di chiunque altro”. La carriera di Andrea sta per ripartire con la marcia ingranata. Adesso si gode anche il bel momento romantico con Veronica Peparini: la loro storia non è più segreta.

