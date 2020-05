Rai, la battuta di Zucchero in occasione del concerto del Primo Maggio gela lo studio: "2020 stringi il cu**o e..."

Francesco Fredella 02 maggio 2020 a

La battuta non è dolce come lo Zucchero. Ma è amatissima. “2020 stringi il cu**o e stringi i denti”, dice Fornaciari al concerto e del primo maggio (che quest’anno su Rai3 si è svolto in differita in una formula insolita). Zucchero si è collegato con Ambra, in studio e non nella tradizionale piazza San Giovanni a Roma. “Per uno come me che è sempre in giro è dura stare isolati. Di solito ci sto due o tre mesi all’anno, invece se ci dovrò stare per un anno..”, dice Zucchero. E quando Ambra gli chiede cosa farà a fine quarantena, lui risponde così: “Tornerò in tour, anche a piedi”. Durante la tradizionale trasmissione intervengono decine e decine di artisti, tutti da casa. Tutti rigorosamente via Skype. Anche Vasco Rossi tuona: “Spero di abbracciarvi tutti fisicamente”.

