Vieni da Me, battutaccia di Povia: "Sono un gay mancato". Caterina Balivo lo massacra

Altra gaffe per Povia, il cantautore che era ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1 nella puntata del 6 maggio. Un discreto scivolone sugli omosessuali. Povia, infatti, stava pulendo casa con spray e strofinaccio, rivelando di essere "fissato" con le faccende domestiche. Peccato che a stretto giro abbia aggiunto: "Sì, lo so, sono un gay mancato". Insomma, fare i lavori in casa, per Povia, sarebbe prerogativa degli omosessuali. Parole che non sono piaciute alla Balivo, che inizialmente non aveva compreso la battuta, per poi essere richiamata da un autore della trasmissione. Quindi, la reprimenda: "Hai detto un'altra cretinata. Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt'altro". Povia ha provato a smorzare la tensione: "Faccio soltanto battute". Ma la Balivo ha rincarato la dose: "Questo è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Fa ridere te, forse. Cioè, se tu lo dici a tua figlia, tua figlia si arrabbia perché dice: papà ma dove vivi?", ha concluso.

