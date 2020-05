Striscia la Notizia, sesso e coronavirus: un servizio sconvolgente, ecco le "proposte"

07 maggio 2020 a

Il maledetto coronavirus tutto può, tranne che fermare il sesso. Nonostante le migliaia di morti, nonostante i divieti e i controlli, il settore "a luci rosse" non accenna ad arrestarsi. Un caso di cui è tornata ad occuparsi Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso su Canale 5 nella puntata di mercoledì 6 maggio e confezionato dall'inviato Luca Abete. Nonostante il lockdown, si scopre, in rete così come in strada, si trovano prostitute che propongono, e soprattutto realizzano, incontri fregandosene di qualsiasi norma anticontagio. Il tutto viene documentato, sia sul campo sia telefonicamente, da Luca Abete: ecco che cosa ha scoperto.

Striscia, coronavirus? Il sesso non si ferma: il video

