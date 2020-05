Uomini e Donne nella bufera, la vera identità del corteggiatore di Gemma Galgani: "Non è uno di noi"

Francesco Fredella 07 maggio 2020 a

E adesso scoppia un caso. Sirius, il 26 enne che corteggia Gemma Galgani a Uomini e donne, è davvero un ufficiale della Marina Militare? No. Andiamo per gradi. La questione sta sollevando un vero polverone in Rete. Sirius si presenta in trasmissione come ufficiale della Marina (ma si tratterebbe della Marina Mercantile e non Militare come fa intendere) per corteggiare Gemma.

Infatti, la pagina social “Militare Semplice” lo stuzzica accusandolo di usare la divisa per pubblicizzarsi. Ed è in questa occasione che sui social tutti sottolineano la sua appartenenza alla Marina Militare, svelando la verità. In queste ore l’ufficiale gentiluomo è travolto dalla tempesta dopo le accuse della sua ex. Naviga a vista. Ma non è tutto: spuntano pure dichiarazioni choc sulla sua presunta omosessualità. Voci, niente di più. Che Sirius smentisce. Gemma dice di essere innamorata. Sembra la trama di una soap.

"Come fai con mezzo secolo di differenza?". Tina-Gemma, caos in diretta per colpa del misterioso "Sirius"

