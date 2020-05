Porta a Porta, Bruno Vespa e il primo ospite in studio: "Finalmente, dopo due mesi..."

07 maggio 2020 a

a

a

"Finalmente, dopo due mesi, avremo il primo ospite in studio ai tempi del coronavirus". Così Bruno Vespa in un video sulle anticipazioni di Porta a Porta, che andrà in onda come al solito in seconda serata su Rai1. Matteo Salvini sarà l'ospite principale per quanto riguarda la politica, ma la prima persona che si accomoderà nello studio di Vespa sarà Carlo Conti. Assieme al conduttore al servizio di Viale Mazzini, Porta a Porta farà il punto sul nuovo palinsesto televisivo e anche sui cambiamenti che il settore deve affrontare a causa del coronavirus. Inoltre Vespa potrà avvalersi del contributo di Gianni Rezza, che oggi è stato nominato direttore generale della prevenzione del ministero della Salute. Poi ovviamente si affronterà la questione della fase 2 e in particolare il problema delle riparture, affrontato con il parere di diversi medici ed esperti.

Prima il lockdown poi la Fase 2, anche Vespa non ne può più: "Cosa desidero? Che...", schiaffo al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.