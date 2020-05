Gemma Galgani, non solo Sirius: al Trono over incontra Cuore di Poeta. La De Filippi legge le conversazioni piccanti: imbarazzo

08 maggio 2020 a

Puntata piccante del Trono Over. Dopo Sirius (al secolo il giovanissimo Nicola Vivarelli), Gemma Galgani incontrerà in carne e ossa un altro corteggiatore virtuale, Cuore di poeta. L'attesa è alta e le indiscrezioni riferiscono di una puntata di Uomini e donne ad alto tasso erotico.

"Non essere geloso, che già ti ho visto turbato!", prova a mettere zizzania Tina Cipollari, incalzando Nicola. Il ragazzo però fa buon viso: "Non sono geloso: è giusto che lei conosca altre persone. Poi deciderà lei con chi continuare…". Tina insiste ("Lei ha chattato con altri marpioni…", sottolinea a proposito di Gemma), ma il cavaliere non fa una grinza. Vedremo se tanta nonchalance sarà confermata in puntata, visto che in studio arriverà il corteggiatore che più ha osato con la Dama di Torino, facendole anche proposte decisamente vietate ai minori (sia pure a distanza). E quando Maria De Filippi legge davanti a tutti quelle conversazioni private tra Gemma e Cuore di Poeta, più d'uno arrossisce.

