Striscia la Notizia il fuorionda di Barbara D'Urso: "Non è potuto venire perché...". Tutto falso: cos'è successo dietro le quinte

Fuoco amico a Mediaset. Striscia la notizia trasmette il fuorionda di Barbara D'Urso all'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, rivelando il vero motivo dell'assenza di Marco Carta. L'ex cantante di Amici era atteso tra gli ospiti, ma la conduttrice annuncia che non ci sarà "perché c'è stato un problema con l'aereo e non è potuto venire". Il vero motivo? Semplici questioni di scaletta, come rivela la stessa Carmelita a Ivan, uno dei suoi autori, fuorionda: "Non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”,

Contemporanemente, Carta è seduto sul divano di casa sua in attesa di collegarsi, quando viene avvertito dalla redazione di Live del cambio di programma. "Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… - si sfoga - Deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta".

D'Urso e Carta, guarda il fuorionda di Striscia la Notizia: VIDEO

