Rai 3, Salvo Sottile mostra i muscoli: Palestre di vita, dentro al nuovo format

Di sport ne fa tanto. E macina chilometri. Adesso per Salvo Sottile arriva un’altra prova, che sicuramente supererà brillantemente vista la sua grande esperienza. Su Rai 3 arriva il suo nuovo programma, che s’intitola Palestre di vita. La prima puntata lunedì 11 maggio, alle 20.20. Salvo Sottile, racconterà storie di vita a partire dal rapporto con l'attività fisica. Venti puntate che dureranno poco meno di mezz’ora. Il programma, da quanto apprendiamo, sarà realizzato con le videochat, che sono entrate a far parte della nostra vita per dribblare il distanziamento sociale. E Sottile mette in Salvo il format con una nuova grammatica televisiva. All’Ansa svela: “Mi sono invece trovato in un paio di giorni di fronte a un bivio: cancellare il progetto e rinviarlo a data da destinarsi o ripensarlo. Non ho mollato: ho raggiunto queste persone attraverso le nuove tecnologie".

Ma il giornalista siciliano, nato nel segno della cronaca nera, non lascia Mi manda Rai 3, un gioiellino del terza Rete Rai. Che, da rumors, dovrebbe sbarcare anche in prima serata. È un vero programma al servizio dei cittadini, per questo abbiamo aperto il martedì lo sportello L’Inps risponde - racconta a Il Corriere della Sera. In questa fase delicata cerchiamo di mettere in contatto cittadini e istituzioni. La cosa che mi fa più rabbia è vedere una burocrazia che rende impossibili aiuti che pure in questo momento sono vitali. In Germania i sussidi a partite Iva e commerciati vengono bonificati sul conto corrente nel giro di una settimana; da noi è una palude che si perde nel rimbalzo di competenze e responsabilità: regole, norme, cavilli che rallentano il Paese. Questa sarebbe la vera occasione per dare una svolta”. Salvo è stato tra i promotori di una raccolta fondi, che ha registrato immediatamente grandi risultati, per gli ospedali di Bergamo, Brescia e Milano. Ma ha dovuto fare i conti con il Codacons che gli ha puntato i dito contro, minacciando querele. “Avevano annunciato che mi avrebbero querelato, ma sono ancora qui che aspetto...”, puntualizza Sottile.

