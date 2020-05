Domenica In, gaffe all'arrivo di Silvia Romano: ciò che pochi avevano notato, imbarazzo in Rai

11 maggio 2020 a

a

a

Un piccolo-grande scivolone per Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 10 maggio, giorno della liberazione di Silvia Romano dopo 18 mesi di prigionia tra Kenya e Somalia. Infatti, Domenica In ha "bucato" il momento in cui la ragazza è scesa dall'aereo dei servizi segreti su cui era atterrata a Ciampino. In collegamento, c'era l'inviato del Tg1, e la Venier aveva assicurato che avrebbero mostrato le immagini splittando lo schermo. Ma dopo un filmato-omaggio alle madri nel giorno della festa della Mamma, è iniziata l'intervista con Antonella Clerici. Poco dopo, Silvia Romano scendeva dall'aereo. Risultato? Le immagini non si sono viste, su tutti i canali Rai solo Rai News 24 le ha coperte in tempo reale. A Domenica In l'arrivo di Silvia Romano è stato "recuperato" pochi minuti dopo, per poi staccare e tornare in diretta sulle immagini che mostravano quanto stava accadendo a Ciampino.

"Ora mi chiamo Aisha". La scelta di Silvia Romano, cosa significa quel nome: la bimba promessa sposa fulcro dell'islam

"Razzismo che alimenta razzismo". Parenzo delira, Vittorio Feltri lo zittisce: "Sei un idiota irraggiungibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.