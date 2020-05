Uomini e donne, "nemmeno una punturina": lo sfogo di Gemma Galgani

11 maggio 2020 a

Chirurgia estetica? No grazie. Gemma Galgani mette subito le cose in chiaro. E spegne ogni gossip sulla faccenda. “Io rifatta? Non è assolutamente vero”, dice la Dama torinese di Uomini e Donne a DiPiù Tv. “Nemmeno una punturina sugli zigomi o sotto gli occhi?”, le chiedono. Lei risponde: “Sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto". Caso chiuso. In questi giorni la Galgani è presa dall’ufficiale della Marina mercantile, Sirius, ovvero Nicola Vivarelli. Tutti, in questi giorni, l’hanno messa in guardia da un ragazzo che ha 26 anni in meno. Ma Gemma, senza pensarci troppo, continua a ribadire: “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”.

