Storie Italiane, la sorella di Mia Martini: "Tutta colpa delle malelingue", una teoria che mette i brividi

Grande commozione. Quando si parla di Mia Martini, mito indiscusso della musica italiana, è difficile trattenere le lacrime. E stamattina Storie italiane con Eleonora Daniele ha regalato un’altra pagina indelebile di grandi emozioni. Rompe il silenzio Leda Bertè, sorella della cantante scomparsa 25 anni fa (oggi ricorre l’anniversario). “Quelle malelingue si sono diffuse partendo dal mondo della musica. C’era molta invidia nei suoi confronti. Era una grande e l’hanno voluta fermare nel modo peggiore possibile”, racconta Leda.

Tra l’altro, in occasione dell’anniversario della morte della cantante, la Rai ha pensato bene di ritrasmettere il film che s’intitola “Io sono Mia” (protagonista Serena Rossi), che andrà in onda stasera. Tanta commozione anche quando Leopoldo Mastelloni ha riavvolto il nastro dei ricordi per ripercorrere un’amicizia bellissima. “La sua rivincita più grande è che è diventa più idolo di prima. Io ho stretto un’amicizia privata con lei - ha raccontato l’attore napoletano. La cosa più orribile è che, prima che morisse, avevamo un appuntamento a Napoli perché avremmo provato per uno spettacolo. Ci siamo lasciati dicendoci ‘ci vediamo domani’ e poi ho saputo la notizia. Un misto fra strazio e incredulità. Avevamo parlato molto di queste cattiverie”.

