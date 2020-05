Gemma Galgani umiliata al Trono Over, Tina Cipollari presenta le due nuove mummie: "Nonna e nipote", la De Filippi ride

12 maggio 2020 a

"Ma la vergogna questa donna non la conosce? Non ha delle perplessità su suo nipote!". Tina Cipollari bombarda ancora Gemma Galgani e in studio al Trono over di Uomini e donne porta le nuove "mummie", "la nonna e il nipotino", dedicate alla Dama di Torino e alla sua fiamma, il giovanissimo Sirius, al secolo Nicola Vivarelli. La differenza d'età si fa sentire e fa dfiscutere. Gemma si difende: "Non faccio del male a nessun altro. Sono in grado di intendere e di volere. Vado molto oltre!”. “Le persone possono dirci quello che vogliono – le fa eco Vivarelli –, però io penso che ci sia una certa maniera di dire le cose…". Ma la Cipollari non intenerisce, e mentre Maria De Filippi ride per la trovata (umiliante) delle mummie, ecco il nuovo affondo dell'opinionista: "Maria, dimmi che è uno scherzo! Te lo dico io: è uno scherzo. Io non voglio pensare che questo che ho visto è realtà! Stavi quasi piangendo davanti a tuo nipote. Ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo?".

"Io non sono qua per scherzare – è il contrattacco di Vivarelli –: io sono venuto qua per dei sentimenti nei confronti di Gemma e tu, cara Tina, hai detto che mi devo vergognare!". "Ti devi vergognare di prendere in giro una povera donna che non ha più la capoccia! - è la pronta reazione di TIna -. Ti sta infangando tutta Italia, non ti sto infangando io!".

