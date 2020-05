Uomini e Donne, Sirius scatena il caos tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: "Mezzo secolo di differenza..."

Francesco Fredella 07 maggio 2020 a

E’ ancora caos. A Uomini e donne, tra Tina e Gemma, succede di tutto. Una puntata piena di colpi di scena. La Cipollari sbotta contro il 26enne che sta corteggiando la Galgani. “Sei abituato a stare con le 75enni", dice Tina a Sirius. Un duro botta e risposta. “La cosa che mi fa più rabbia di te è la tua ipocrisia. Come fai ad essere normale di fronte ad una donna che ha mezzo secoolo più di te?”, continua Tina. E lui risponde dicendo: “Non essere offensiva”.

Ma a gamba tesa arriva pure Gemma, che si difende. “Lui non è ipocrita nei miei confronti perché non lo sento come tale. Mi piacciono i suoi occhietti”. E allora Tina fa gol: “Lui è abituato alle donne di questa età perché sulle navi da crociera ci sono le donne di 70-75 anni che la sera si fanno belle e vanno sul ponte dove aspettano gli ufficiali di marina”. Ma Sirius non ci sta e sbotta: “Noi non possiamo avere rapporti con le passeggere”. Insomma, Gemma non teme la differenza d’età. Sembra essere innamorata per davvero. Alla De Filippi ribadisce: “Non ho paura, sono coraggiosa e se sbaglio ne pagherò le conseguenza, ma non faccio del male a nessuno”.

"Stai perdendo la testa". Dopo Tina, anche Maria De Filippi avvisa Gemma: tutta colpa del 26enne Sirius

