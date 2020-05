Barbara Palombelli a Stasera Italia, scollatura inedita e clamorosa a 66 anni. Mentre parla Conte, un trionfo

13 maggio 2020 a

Le orecchie alla conferenza stampa di Giuseppe Conte, ma gli occhi tutti su Barbara Palombelli. La conduttrice di Stasera Italia allunga il suo talk per seguire in diretta l'annuncio in diretta del tanto atteso (e rimandato) Decreto Rilancio e tra un collegamento e un commento, i telespettatori non possono non notare il sorprendente décolleté della 66enne moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.

Abito insolitamente sensuale e scollatura generosa per la solitamente sobrissima e molto british signora di Forum, che conquista tutti con la sua sottile audacia. Sarà stato l'effetto del lockdown...

