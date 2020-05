Amici Speciali, le pesantissime parole di Andreas Muller: "Proverò a farlo"

Francesco Fredella 14 maggio 2020 a

Per Andreas Muller non è la prima volta ad Amici. La sedicesima edizione, dopo il fuoriprogramma dell’infortunio, l’ha vinta. Muller è diventato subito un mito della danza. Ma ad Amici ha trovato pure l’amore: Veronica Peparini, docente nel talent di Maria De Filippi su Canale 5. Adesso, il ballerino si prepara al debutto nello spin-off che andrà in onda a domani sera, venerdì 15 maggio, Amici Speciali.

Su Instagram, dove Muller va fortissimo, arriva qualche spiegazione in più sulla lunga assenza dalle scene, che ha mandato i fan in fibrillazione. “Stiamo lavorando un sacco per cercare di garantire uno spettacolo piacevole e di compagnia - racconta Muller -. Chi mi conosce sa che sono a mille e che non vedo l’ora che sia venerdì sera. Si riaccenderà una magia che solo chi è passato su quel palco può capire. Ci vediamo venerdì, guardateci, sosteneteci. E vi prometto che proverò a essere più presente”. Per Andreas si tratta davvero di un bel momento, non solo professionale ma anche sentimentale. Sempre su Instagram parla dei lavori di ristrutturazione della nuova casa dove andrà a vivere con Veronica Peparini. E poi parla dell’arrivo di un cane. “Benvenuta a casa Diva! Secondo voi Muso come sta la prendendo?”, scrive Muller.

Amici speciali, intanto, sta per alzare il sipario: sarà un mega show in 4 puntate dove tutto sarà devoluto in beneficienza. C’è davvero grande attesa per la prima puntata. Il conto alla rovescia è partito.

